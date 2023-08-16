Samsun’daki demir çelik fabrikasında patlama: 1 yaralı!

Çevredeki işçilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralanan Denkçi'yi fabrikadan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Denkçi, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.