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Giriş Tarihi: 16.8.2023 14:42

Samsun'daki demir çelik fabrikasında patlama: 1 yaralı!

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, demir çelik fabrikasında demir eritme kazanının patlaması sonucu işçi Kadir Denkçi (50), yaralandı.

DHA
Samsun’daki demir çelik fabrikasında patlama: 1 yaralı!

Olay, Tekkeköy ilçesi organize sanayi bölgesindeki bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikadaki izabe tesislerinde bulunan demir eritme kazanı patladı. Kazanın yakınlarında bulunan işçi Kadir Denkçi patlamanın etkisiyle yaralandı.

Çevredeki işçilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralanan Denkçi'yi fabrikadan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Denkçi, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'daki demir çelik fabrikasında patlama: 1 yaralı!
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