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Giriş Tarihi: 17.6.2022 10:38 Son Güncelleme: 17.6.2022 10:51

Samsun'daki feci kaza! Kontrolden çıkan araç şarküteriye girdi: 2 genç öldü

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun’daki feci kaza! Kontrolden çıkan araç şarküteriye girdi: 2 genç öldü

Samsun'da yoldan çıkarak kaldırıma çarpıp 25 metre takla atan otomobilin şarküteri dükkânına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle 3417 Caddesi üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Hasan Tiryakioğlu (24) idaresindeki otomobil direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarpıp 25 metre takla attı. Bir tekel bayi dükkânının vitrin camına çarpıp daha sonra da apartman bahçesindeki demir korkulukları parçalayıp şarküteri dükkânına çarpan otomobilde bulunan Hasan Tiryakioğlu (24) ve yanında bulunan Yunus Emre Nacaroğlu (19) ağır yaralandı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan lise son sınıf öğrencisi Yunus Emre Nacaroğlu ile özel bir hastaneye kaldırılan bayan kuaförü olan otomobil sürücüsü Hasan Tiryakioğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler.

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Samsun'daki feci kaza! Kontrolden çıkan araç şarküteriye girdi: 2 genç öldü
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