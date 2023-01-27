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Giriş Tarihi: 27.1.2023 11:38 Son Güncelleme: 27.1.2023 11:58

Samsun'daki kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı! Gözaltılar var!

Samsun'da dehşet dolu anlar yaşandı. Husumetli 2 grup arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada ağır yaralanan Tayfun Gün (27) de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Kavgaya ilişkin 5 şüpheli ise gözaltına alındı...

DHA
Samsun’daki kavgada ölü sayısı 2’ye çıktı! Gözaltılar var!

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Semerciler yokuşunda meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen 2 grup arasında, bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Taraflar, birbirlerine bıçaklarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçak darbeleriyle yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serdar Erkol, dün hayatını kaybetti. Sağlık durumu kritik olan Tayfun Gün de gece yaşamını yitirdi. Kavgaya karıştığı belirlenen M.D., A.Ç, Y.G., R.A. ve T.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Samsun'daki kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı! Gözaltılar var!
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