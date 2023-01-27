Samsun’daki kavgada ölü sayısı 2’ye çıktı! Gözaltılar var!

Taraflar, birbirlerine bıçaklarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçak darbeleriyle yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serdar Erkol, dün hayatını kaybetti. Sağlık durumu kritik olan Tayfun Gün de gece yaşamını yitirdi. Kavgaya karıştığı belirlenen M.D., A.Ç, Y.G., R.A. ve T.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.