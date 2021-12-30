Samsun’dan çaldıkları hayvanları Kırıkkale’de satan hırsızlar tutuklandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) birimlerince düzenlenen operasyonla 11 büyükbaş hayvanı çalarak Kırıkkale'de satan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi
Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Y.T. isimli besiciye ait 11 büyükbaş hayvan, dolandırıcılıkla çalındığı belirlendi.
İhbar üzerine soruşturmayı derinleştiren Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, olayla ilgili olarak benzer suçlardan sabıkaları bulunan H.G. (54), N.E. (68) ve A.K. (53) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin büyükbaş hayvanları çaldıktan sonra Kırıkkale'ye getirerek merkez Yuva Mahallesi'nde ikamet eden H.A. isimli şahsa 41 bin lira karşılığında sattığı belirlendi.
Hayvanları satış yapılan H.A'dan geri alan Jandarma ekipleri, Samsun'dan gelen mağdur Y.T'ye teslim etti.
Gözaltına alınan şüpheliler H.G., N.E., ve A.K., Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.