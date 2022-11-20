Samsun’dan Cumhur İttifakı vurgusu

Samsun'dan Cumhur İttifakı mesajı veren vatandaşlar duygularını SABAH ile paylaştı. 2023'ün Cumhur İttifakının yılı olacağını belirten vatandaşlar şöyle konuştu:
Nedim Çakır
DEVLETİN DEVAMI İÇİN CUMHUR İTTİFAKI DİYORUM
"MHP'nin oylarını küçümseyenler alanlara baksın" diyen Nedim Çakır , "İnşallah 2023 seçimleri olarak biz kazanacağız. Meydanların kalabalığı hepimizi heyecanlandırıyor. Anketlerde MHP'nin oylarını düşük gösterenler dönüpte meydanlara baksınlar. Son olarak Elazığ'da yapılan miting göğsümüzü kabarttı. Bizler liderimizin yanındayız ülkemizin güçlü olarak yoluna devam edebilmesi için liderimizi destekleyeceğiz. Bu devlet hepimizin. Herkes bizim devletimizin peşine düşmüş bizim tek bir devletimiz var ve devletimizin devamı için Cumhur ittifakını destekliyorum. Atakum'dan sabah erken saatlerde miting için geldim. Liderimizle buluşacağımız için mutlu ve heyecanlıyım" dedi.
Burçe Bozkurt
"MİTİNG ALANLARI SEÇİM SONUÇLARINA YANSIYACAK"
Gençlerin kararının net olduğunu ifade eden Burçe Bozkurt, "Liderimiz Devlet Bahçeli memleketimize geliyor ziyadesiyle mutlu ve onurluyuz. İnanıyoruz ki 2033 bizim yılımız olacak. Ülkemizin geleceği vatanımızın bütünlüğü için Cumhur İttifakını destekliyorum. Miting alanlarının dolu dolu olması seçim sonuçları için herkese fikir verir diye düşünüyorum. Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonlarına karşın MHPnin oylarının nasıl artığını alanlardan gözlemleyebilirler. Gençleri X, Y, Z diyerek gruplaştırmaya karşıyım. Gençler devletinin yanında. Bir an evvel liderimizle buluşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Salih Ceylan
"ÜLKEMİZİ HAİNLERE TESLİM ETMEYİZ"
Bayrağımız ilelebet dalgalansın, ülkemizin refahı artsın diye Cumhur İttifakını destekleyeceklerini belirten Salih Ceylan, "Heyecanla seçim gününün gelmesini bekliyoruz. Mutluyuz Samsun gururla Devlet Bahçeli'yi bekliyor. Liderimizi dünya gözüyle sağ salim göreceğimiz için de heyecanlıyız. Türkiye'nin geleceği için Cumhur İttifakının kazanmasını istiyoruz. Ülkemizin ilerleyişinin durmaması için bu ittifakın kazanması gerekiyor. İçte ve dıştaki düşmanlara fırsat vermemeliyiz. Ülkemizi hainlere teslim edemeyiz. Ülkemizi saran teröristlerim temizlenmesi için liderimizi desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.