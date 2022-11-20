Samsun’dan Cumhur İttifakı vurgusu

Nedim Çakır

DEVLETİN DEVAMI İÇİN CUMHUR İTTİFAKI DİYORUM

"MHP'nin oylarını küçümseyenler alanlara baksın" diyen Nedim Çakır , "İnşallah 2023 seçimleri olarak biz kazanacağız. Meydanların kalabalığı hepimizi heyecanlandırıyor. Anketlerde MHP'nin oylarını düşük gösterenler dönüpte meydanlara baksınlar. Son olarak Elazığ'da yapılan miting göğsümüzü kabarttı. Bizler liderimizin yanındayız ülkemizin güçlü olarak yoluna devam edebilmesi için liderimizi destekleyeceğiz. Bu devlet hepimizin. Herkes bizim devletimizin peşine düşmüş bizim tek bir devletimiz var ve devletimizin devamı için Cumhur ittifakını destekliyorum. Atakum'dan sabah erken saatlerde miting için geldim. Liderimizle buluşacağımız için mutlu ve heyecanlıyım" dedi.