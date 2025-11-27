SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Breidablik - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde fırtına gibi esen ve ilk üç maçında topladığı puanlarla liderlik koltuğunda oturan Samsunspor, 4. hafta mücadelesinde İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşıyor. Zorlu İzlanda deplasmanında oynanacak bu maç, Samsunspor için sadece üç puan değil, aynı zamanda hem üst tura çıkma yolunda büyük bir moral ve avantaj anlamına geliyor. Karadeniz temsilcisi, bu maçı da kazanarak Avrupa'daki iddiasını pekiştirmeyi hedefliyor. İşte, Breidablik - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtı: