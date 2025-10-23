SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Samsunspor – Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Türkiye temsilcisi Samsunspor, kendi sahasında Ukrayna devi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. İlk haftada aldığı sonuçla dikkat çeken Karadeniz ekibi, bu maçta taraftar desteğini arkasına alarak avantaj elde etmeyi hedefliyor. İşte, Samsunspor – Dinamo Kiev maçı hakkında merak edilenler:
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Samsunspor, 23 Ekim 2025 Perşembe günü Dinamo Kiev'i konuk edecek. Maçın başlama saati 22.00 olarak açıklandı. Müsabaka, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
Kırmızı-beyazlı ekip, seyircisi önünde Avrupa sahnesinde ikinci galibiyetini almak istiyor. Bu maç, Samsunspor'un Konferans Ligi gruplarındaki ikinci sınavı olacak.
2 Ekim Perşembe TSİ 22.00: Legia Varşova -Samsunspor
23 Ekim Perşembe TSİ 22.00: Samsunspor-Dinamo Kiev
6 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Samsunspor-Hamrun Spartans
27 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Breidablik-Samsunspor
11 Aralık Perşembe TSİ 20.45: Samsunspor-AEK
18 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Mainz-Samsunspor