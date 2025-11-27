Haberler Yaşam Haberleri SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ MAÇI: Breidablik - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ MAÇI: Breidablik - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde başarıyla temsil eden Samsunspor, lig aşamasındaki kritik dördüncü maçına çıkıyor. Karadeniz ekibi, ligdeki liderliğini sürdürmek ve üst tur hedefine dev bir adım atmak için İzlanda temsilcisi Breidablik deplasmanına konuk olacak. Samsunspor'un galibiyet için sahaya çıkacağı bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Breidablik - Samsunspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde fırtına gibi esen ve ilk üç maçında topladığı puanlarla liderlik koltuğunda oturan Samsunspor, 4. hafta mücadelesinde İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşıyor. Zorlu İzlanda deplasmanında oynanacak bu maç, Samsunspor için sadece üç puan değil, aynı zamanda hem üst tura çıkma yolunda büyük bir moral ve avantaj anlamına geliyor. Karadeniz temsilcisi, bu maçı da kazanarak Avrupa'daki iddiasını pekiştirmeyi hedefliyor. İşte, Breidablik - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtı:

BREİDABLİK - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor'un Avrupa Konferans Ligi'ndeki bu kritik deplasman karşılaşması için belirlenen tarih ve saat bilgileri şöyledir:

Mücadele, 27 Kasım 2025 Perşembe günü oynanacak. (Bugün)

Karşılaşma, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bulunan Laugardalsvöllur Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Kritik mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 23:00'te başlayacak.

BREİDABLİK - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımların maçları TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Breidablik: Einarsson, Valgeirsson, Orrason, Margeirsson, Jonsson, Gunnlaugsson, Ludviksson, Jonsson, Thorsteinsson, Ingvarsson, Ulfarsson.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbu, Emre, Holse, Soner, Musaba, Mouandilmadji.

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ

27 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Breidablik-Samsunspor

11 Aralık Perşembe TSİ 20.45: Samsunspor-AEK

18 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Mainz-Samsunspor

