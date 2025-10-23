Haberler Yaşam Haberleri SAMSUNSPOR UEFA KONFERANS LİGİ FİKSTÜR | Samsunspor – Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SAMSUNSPOR UEFA KONFERANS LİGİ FİKSTÜR | Samsunspor – Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Türkiye’yi bu sezon Avrupa’da temsil eden Samsunspor, kendi sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i ağırlayacak. Futbolseverler, “Samsunspor – Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularının yanıtını merak ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, taraftarı önünde ligde önemli bir galibiyet arayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Türkiye temsilcisi Samsunspor, kendi sahasında Ukrayna devi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. İlk haftada aldığı sonuçla dikkat çeken Karadeniz ekibi, bu maçta taraftar desteğini arkasına alarak avantaj elde etmeyi hedefliyor. İşte, Samsunspor – Dinamo Kiev maçı hakkında merak edilenler:

SAMSUNSPOR - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Samsunspor, 23 Ekim 2025 Perşembe günü Dinamo Kiev'i konuk edecek. Maçın başlama saati 22.00 olarak açıklandı. Müsabaka, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
Kırmızı-beyazlı ekip, seyircisi önünde Avrupa sahnesinde ikinci galibiyetini almak istiyor. Bu maç, Samsunspor'un Konferans Ligi gruplarındaki ikinci sınavı olacak.

SAMSUNSPOR - DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında yayın bilgisi geliyor. Samsunspor – Dinamo Kiev maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

SAMSUNSPOR UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ

2 Ekim Perşembe TSİ 22.00: Legia Varşova -Samsunspor

23 Ekim Perşembe TSİ 22.00: Samsunspor-Dinamo Kiev

6 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Samsunspor-Hamrun Spartans

27 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Breidablik-Samsunspor

11 Aralık Perşembe TSİ 20.45: Samsunspor-AEK

18 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Mainz-Samsunspor

