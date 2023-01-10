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Giriş Tarihi: 11.1.2023

Samsun’un 41 yıllık kalaycısı

Samsun’un 41 yıllık kalaycısı
Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Muzzaffer Tüysüzoğlu, unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğinin son temsilcilerinden biri. İlçedeki Sanat Sokağı'nda 41 yıldır kalaycılık yaptığını söyleyen Muzaffer Tüysüzoğlu, cam porselenler ve çelik tencereler çıktıktan sonra teknolojinin de ilerlemesiyle artan mutfak malzemelerinin bakırcılığı bitirdiğini söyledi. Tüysüzoğlu, "1976'da bu mesleğe çırak olarak başladım. 1982'de ise buradaki dükkânımı açtım. Günümüzde bakır kapları kullanan çok az vatandaşımız kaldı. Şu an sadece yaşlı insanlar bakır kapları getiriyorlar. Annemden, babamdan hatıra kaldı diye getiren de var. Yakın zamanda ben de bu işi bırakacağım. Bakırcılık tarihe karıştı. Ancak çelik tencerede yapılan yemekler bakırda yapılan yemeğin tadını asla vermiyor. Hem daha sağlıklı" dedi.

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Samsun’un 41 yıllık kalaycısı
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