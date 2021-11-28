İstanbul Polisi; Şile İlçesi Çavuş Mahallesi üzerinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde yetiştirildiğini tespit etti. D.B.(32) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Samuray kılıcı, pala, satır, dikenli beyzbol sopası! Hepsi uyuşturucu baskınında bulundu | Video

Uyuşturucu serasına dönüştürülen adreste yapılan aramalarda 88 kök yaş Hint keneviri, 6 adet kurutulmuş kenevir, 308 gram esrar maddesi, 13.5 gram Hint keneviri tohumu, bir Samuray kılıcı, zırh satır, iki pala, dikenli beyzbol sopası ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.