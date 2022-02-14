Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Mimar Başak Cengiz'i katletmişti! Samuraylı vahşette mahkemeden acil talep...
Giriş Tarihi: 14.2.2022 09:25 Son Güncelleme: 14.2.2022 09:41

Son dakika: Mimar Başak Cengiz'i katletmişti! Samuraylı vahşette mahkemeden acil talep...

ARZU KAYA ARZU KAYA
Son dakika: Mimar Başak Cengiz’i katletmişti! Samuraylı vahşette mahkemeden acil talep...

Son dakika haberi: İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz’un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz’in ölüme ilişkin açılan davada mahkemede dikkat çeken bir karara imza attı. Sanığın akıl sağlığı ile ilgili tartışmalara nokta koymak adına adım atan mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu’na yazı yazdı. Boz’un işlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespiti için rapor düzenlenmesini talep eden mahkeme, 3 haftayı geçmemek üzere sanığın gözlem altına alınmasını ve tutuklu olması nedeniyle çok acele randevu günü verilmesini istedi.

Son dakika haberine göre; Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi, mahkeme dosyaya ilişkin 28 Şubat günü görülecek duruşma öncesi ilk ara kararlarını oluşturuyor.

DİKKAT ÇEKEN KARAR

Yargılamayı yapacak İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak Can Göktuğ Boz için dikkat çeken bir karara imza attı.

TARTIŞMALARA NOKTA KONULACAK

Diyarbakır 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanığın akıl sağlığı ile ilgili tartışmalara nokta koymak adına adım atan mahkeme heyeti, soruşturma aşamasında Can Göktuğ Boz'un avukatlarının algılama yeteneği nedeniyle gözlem altına alınmasına dair talepleri olduğunu ve buna ilişkin ilaç kullanım raporu, raporda ortaya konan şizofreni tanısı bulunduğunu kaydetti.

ACİL RANDEVU GÜNÜ

Bu noktada Can Göktuğ Boz'un tedavi gördüğü hastanelerden dosyaya gelen raporların ardından mahkeme, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne yazı yazdı. Sanığın işlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespiti için rapor düzenlenmesini isteyen mahkeme, 3 haftayı geçmemek üzere sanığın gözlem altına alınmasını ve tutuklu olması nedeniyle çok acele randevu günü verilmesini talep etti. Sanığın Diyarbakır'da bulunduğu cezaevinden kuruma sevk edileceğini belirten mahkeme, dosya suretinin de cezaevine postayla gönderilip sanıkla birlikte kuruma teslim edileceği bilgisini de verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Komşu ülkeler art arda sallanıyor: 6.2 büyüklüğünde deprem
Hazal Kaya, oğlu Fikret'in yanlış söylediği kelimenin dövmesini yaptırdı: Unutmamak için yazdırdım
Son dakika: Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
Son dakika haberi: EPDK'dan elektrik ücretleriyle ilgili açıklama
Bursa’da yaşanan polis cinnetinde şoke eden detaylar
Son dakika | SABAH, ihanetin merkezini buldu! Kiralık evde devlete kumpas!
Kim Milyoner Olmak İster Şanlıurfalı Hikmet'in hayatını değiştirdi! Kazandığı parayla bakın ne yaptı
BAE'de Başkan Erdoğan için hazırlık yapıldı! Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı
Kaymakamlık müdüründen görülmemiş tuzak! Manukyan'ın dairelerine sahte belgelerle çöktü
Son dakika haberi: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de acil durum! Rusya ve ABD'den peş peşe açıklamalar: Tahliyeler başladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mimar Başak Cengiz'i katletmişti! Samuraylı vahşette mahkemeden acil talep...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA