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Giriş Tarihi: 28.10.2022

‘Sana bir hediyem var’

Hemşire kuzeni Emine Ay’ı vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan Hüseyin Bağrıaçık’ın “Sana bir hediyem var” diyerek silahını peş peşe ateşlediği öğrenildi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
‘Sana bir hediyem var’
Karaman'da aile sağlığı merkezinde hemşire olan teyze kızı Emine Ay'ı (26) tabancayla vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan Hüseyin Bağrıaçık'ın (28) ilk ifadesi ortaya çıktı.
Muavinlik yapan Hüseyin Bağrıaçık ifadesinde, "Emine'yi çok seviyorum. Ama bir türlü evlilik teklifimi kabul etmedi. 'Sana bir hediyem var' dedim. Karın bölgesine silahla ateş ettim. Daha sonra aynı silahla kendimi öldürmek istedim" diye konuştu. Hastanede tedavisi süren Emine Ay'ın 9 saat süren ameliyatında 3 kez kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırıldığı belirtildi. Saldırıdan dolayı bir böbreğini kaybeden Emine Ay'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. İntihara kalkışan Hüseyin Bağrıaçık'ın ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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‘Sana bir hediyem var’
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