"Sana geldik yavrum"

20 Eylül 2016'da Gaziantep'in Oğuzeli ile Kilis'in Elbeyli İlçesi arasındaki Akçakoyunlu Bölgesi'nde, mayın imha çalışması yaparken meydana gelen patlamada şehit olan 25 yaşındaki İstihkâm Uzman Çavuş Burak Uçar'ın annesi Zeynep ve babası İbrahim oğullarının mezarı başında dua etti.

DÜĞÜNÜNE 1 AY KALA ŞEHİT DÜŞTÜ

Oğullarının şehadet haberini hacda iken aldıklarını anlatan şehit annesi Zeynep Uçar, "Yavrum düğününe 1 ay kala şehit düştü. Hatta bize düğünde fotoğraf çekmek için makine sipariş etmişti. Yavruma fotoğraf makinesini aldım ama düğününü çekemedi. Biz de o fotoğraf makinesini yatılı erkek kuran kursuna hediye ettik. Mezun olan çocukların mutlu anlarının çekilmesini istedik. Her bayram yavrum bize gelirdi ama 7 yıldır bayramlarda biz kendine geliyoruz. Acımız çok büyük" dedi.

VATAN SAĞ OLSUN

12 Nisan 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in annesi Hatice ve babası Musa Demiryürek de sabahın erken saatlerinde oğullarını mezarının başında oldu. Şehit oğullarının kabrine su döküp, temizleyen şehit annesi, "Kendisine hep kuzum diye seslenirdim. Yavrum bayramlarda elimi öper sarılırdı. Acısı içimizde büyük yara. Vatan sağ olsun" diye konuştu.