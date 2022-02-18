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Giriş Tarihi: 18.2.2022

‘Sana kız mı yok’ dedi kalbinden bıçaklandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
‘Sana kız mı yok’ dedi kalbinden bıçaklandı
Bağcılar'da bir börekçide kahvaltı yapan Abdülcelil Deniz, teselli etmeye çalıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kirazlı'da 15 Şubat günü meydana gelene olayda, kahvaltı yapmak için börekçiye giden Çınar Saka, platonik âşık olduğundan bahsetti. Yan masada bulunan 3 çocuk babası Abdülcelil Deniz (37), kulak misafiri olduğu Saka'yı teselli etmek için "Sana kız mı yok" dedi. İlk kez karşılaştığı adamdan duyduğu sözlerle sinir krizine giren Saka, elindeki bıçakla Abdülcelil Deniz'i kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Deniz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetin ardından yakalanan Saka, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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‘Sana kız mı yok’ dedi kalbinden bıçaklandı
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