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Giriş Tarihi: 22.2.2022 09:03 Son Güncelleme: 22.2.2022 09:21

Sanal bahis çetesi ve suç örgütü çökertildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Sanal bahis çetesi ve suç örgütü çökertildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren takipleri sonucu tespit ettiği, Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan 26 şüpheliye yönelik 32 adrese, 300 polisin katılımıyla, yapılan eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Silahlı suç örgütü yöneticisi sözde iş insanı G.R. polisleri görünce camdan atlayıp kaçmaya çalıştı. Suç örgütü lideri polisler tarafından kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı. Örgüt liderinin aracından çok miktarda nakit para çıktı. Paraların sayımı halen devam ediyor.

Suç örgütü elebaşı G.R.'nin sözde bir iş insanı olduğu, yasadışı bahisten elde ettiği gelirle İstanbul'da eşi olarak tanıttığı kız arkadaşı üzerine lüks eğlence mekânı açtığı, yakalanmamak için banka hesapları kullanmadığı, büyük miktardaki suç gelirlerini kripto paraya aktardığı tespit edildi. Örgüt üyelerinin Diyarbakır ve İstanbul'da bulunan çok sayıda ofis üzerinden yasadışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, çevrelerinde bulunan, kandırdıkları kişiler ve yakınlarına banka hesabı açtırarak para transferlerini gerçekleştirdikleri, yasadışı bahisten elde ettikleri olağanüstü kazançların fark edilmemesi için Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) gibi kripto para birimlerine dönüştürdükleri, aktif olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 adet sanal Amerikan Doları olarak adlandırılan Tether (USDT) cüzdanı ve 1 adet Bitcoin (BTC) cüzdanı bulunduğu tespit edildi.

1,5 MİLYAR PARA AKIŞI

Suç örgütü üzerinden çoğunluğu kripto paralarla olmak üzere 1.5 milyar liradan fazla para akışının olduğu polis tarafından tespit edildi. Şüphelilerin yasadışı bahisten elde ettikleri para ile lüks bir yaşam sürdükleri anlaşıldı. Şüphelilere ait çok sayıda araç, işyeri ve ikamette aramalar halen devam ediyor. Emniyet yetkilileri elebaşlığını G.R'nin yaptığı silahlı yasadışı bahis çetesinin ülkemizdeki en büyük yasadışı bahis örgütlerinden biri olduğunu belirtti.

Yakalanan tüm şüphelilerin soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilecek.

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Sanal bahis çetesi ve suç örgütü çökertildi
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