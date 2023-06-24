Sanal bahis çetesine “Markaj Operasyonu”: 18 tutuklu

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, siber polisi tarafından yapıla çalışmalar sonucu, örgüt liderinin "Metaverse Bahis" adı altında kurduğu sanal suç ağı deşifre edildi. Polis, sanal bahis çetesinin, internet kafe görünümlü işyerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tutukları ve bahis oynamak için içeriye sadece tanıdıkları ve güvendikleri kişileri aldıklarını tespit etti. Ayrıca kafe görünümlü yerlerinde dışarıdan gözükmemek için camlarını siyah filmle kapladıkları belirlendi. Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddiske incelenmek üzere el konulurken, ayrıca 2 adet ruhsatsız silah da ele geçirildi.

8 MİLYON TL PARA HAREKÂTI TESPİT EDİLDİ

Savcılıktan alınan izinle polisin gerçekleştirdiği çalışmalarda, örgütün yasadışı bahis oynattığı hesaplarında 8 milyon TL'nin üzerinde para hacmi/hareketliliği olduğu deşifre edildi. Diyarbakır merkezli yapılanmanın internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere birçok ildeki bahisçilere "Metaverse Bahis" oynattığı tespit edildi,

18 KİŞİ TUTUKLANDI

tutuDiyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı "Suçla Sinerjik Mücadele Projesi" kapsamında yapılan ilk siber operasyonunda, markaja alınan yasadışı bahis örgütü üyesi 21 kişi yakalandı. Eş zamanlı operasyonda, ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 18 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.