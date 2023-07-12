Haberler Yaşam Haberleri Sanal bahisten kazanılan parayı yurtdışına çıkaran şahıslara operasyon
Giriş Tarihi: 12.7.2023 10:08 Son Güncelleme: 12.7.2023 10:25

Sanal bahisten kazanılan parayı yurtdışına çıkaran şahıslara operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sanal bahisle elde edilen parayı yurtdışına çıkarılmasını sağlayan şahıslara operasyon düzenledi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Emir SOMER Emir SOMER
Sanal bahisten kazanılan parayı yurtdışına çıkaran şahıslara operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sanal bahisle elde edilen gelirin oyunculardan toplanıp yurtdışına çıkarılması noktasında finans grubu yapısı tespit edildi. Bu yapılanma içerisinde online ödeme hizmeti sunan bazı legal şirketlerin de altyapılarını örtülü şekilde kullandırarak suça iştirak ettikler noktasında çeşitli bulgular elde edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda sanal bahis sitesi işleten ve İlker Zorlu Grubu olarak bilinen yapıyla toplam 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Antalya, Konya, Zonguldak ve Ordu eşzamanlı operasyonda bazı şüpheliler yakalandı.

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Sanal bahisten kazanılan parayı yurtdışına çıkaran şahıslara operasyon
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