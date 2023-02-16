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Giriş Tarihi: 17.2.2023

Sanal dolandırıcı yakayı ele verdi

BİNGÖL'DE İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmada, İ.K.'nın, sosyal paylaşım sitesi üzerinden depremzedelere yardım vaadiyle kripto para cüzdan adresi paylaşarak para toplamaya çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Bingöl Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Aziz ÖNAL / BİNGÖL

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Sanal dolandırıcı yakayı ele verdi
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