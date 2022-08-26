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Giriş Tarihi: 26.8.2022 13:17 Son Güncelleme: 26.8.2022 13:59

Sanal marketin zemini çöktü: 1 işçi yaralı

İstanbul Üsküdar’da 2 katlı sanal marketin ikinci kat zemini bilinmeyen bir sebeple çöktü. Olayda 1 çalışan başından yaralandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sanal marketin zemini çöktü: 1 işçi yaralı

İstanbul Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi Şeker Maslak Sokak üzerinde 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan iki katlı sanal bir marketin ikinci kat zemini bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökme sırasında zeminin altında kalan Ferhat Amil adlı çalışan yaralandı.

BAŞINDAN YARALANAN ÇALIŞAN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve vatandaşlar tarafından çıkarılan Ferhat Amil, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çökme sonrasında sanal market kullanılamaz hale geldi.

"İÇERİDE KALAN ÇALIŞAN"

Olayla ilgili konuşan Batuhan Şahin, "İçeride kurye arkadaşlarla oturuyorduk. Bir anda gürültü koptu. Saniyelik bir olay zemin üzerimize yıkıldı. Biz dışarıya çıktık ama iç kısımlarda çalışan arkadaş vardı. O başından darbe aldı. Ambulans aldı. Durumundan daha haber alamadık ama bilinci yerindeydi" dedi.

"YARALI KAN İÇİNDEYDİ"

Yaralının yardımına koşan Hakan Akdağ, "Bir anda sesler geldi. Bir kişinin kendisini dışarıya attığını gördüm. Tavan çökmüş durumdaydı. Yardıma gittik. Bir kişi kafasından yaralanmıştı. Yardımcı olmaya çalıştık. İtfaiye ve ambulans geldi. Kan içindeydi. Su verdik. Ambulans geldi aldılar ve götürdüler" diye konuştu.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Sanal marketin zemini çöktü: 1 işçi yaralı
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