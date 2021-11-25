Sanat sokağında geleneksel el sanatları kursları başlıyor

Açıldığı günden bu yana Ebru, Hüsn- i Hat, Çini, Ahşap Oyma, Yağlı Boya gibi geleneksel el sanatları kursları gençleri Eyyübiye ilçesi Beykapısı Mahallesi Mahmutoğlu Kulesi yanındaki sanat sokağında buluşturuyor.Özellikle gençleri eğitimin ve sanatın her alanına yönlendirmek ve gençlerdeki potansiyeli ortaya çıkarmak amacıyla hafta içi her gün çeşitli kursların verileceği sanat sokağında çeşitli branşlarda eğitimler verilecek.

Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yürütülen kurslardan faydalanmak isteyenler 0531 632 43 63 numaralı telefondan veya Mahmutoğlu Kulesi Yanı Beykapısı Mahallesi 970. Sokak Eyyübiye adresine bizzat kendileri gidip bilgi alabilecekler.