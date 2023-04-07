Sanatçı Aktaş’ın acı günü

Bartın'a bağlı Dallıca köyü Çakırlar Mahallesi'nde dün sabaha karşı saatlerinde 3 katlı bir binada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köye uzak bir bölgede olan evin yandığını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bartın itfaiyesi ve Orman işletmesine ait arozözlerle yangına müdahale edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında evin 2'nci katında oturan emekli astsubay Yücel Aktaş (86) ile emekli memur Nesrin Aktaş (83) çiftinin dumandan zehirlenip, öldükleri tespit edildi. Çiftin, tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi olduğu bildirildi.

Yangının ilk etap da elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtilirken, ekiplerin detaylı incelemesinden sonra yangın asıl çıkış sebebi belirlenecek. Çıkan yangında uykularında yakalanan yaşlı çiftin cenazeleri Bartın morguna kaldırılırken, Jandarma ve Cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı