Haberler Yaşam Haberleri Hülya Koçyiğit: Evlatlarına kavuşmak için nöbet tutan annelerin seslerinin dünyaya duyurulması gerekiyor
Giriş Tarihi: 7.1.2023 17:16 Son Güncelleme: 7.1.2023 17:28

Hülya Koçyiğit: Evlatlarına kavuşmak için nöbet tutan annelerin seslerinin dünyaya duyurulması gerekiyor

Terör örgütüne karşı cesur direnişiyle bir toplumsal hareketin oluşmasına vesile olan Hacire Akar öncülüğünde başlatılan evlat nöbeti Nevşehir’de düzenlenen kongre ile dünyaya sesini dünyaya duyurdu.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Hülya Koçyiğit: Evlatlarına kavuşmak için nöbet tutan annelerin seslerinin dünyaya duyurulması gerekiyor

1. Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi'nde; düzenlenen oturumlarla yeni toplumsal hareket, duygusal emek, medya sosyolojisi, aidiyet ve inanç, protest duruş, kadın direnişi başlıkları ele alındı. Kongrede aynı zamanda PKK'nın kaçırdığı ve istismara uğrattığı çocuklara dair de önemli analizler sunuldu

Düzenlenen oturumlarla yeni toplumsal hareket, duygusal emek, medya sosyolojisi, aidiyet ve inanç, protest duruş, kadın direnişi başlıkları ele alınacak. PKK'nın kaçırdığı ve istismara uğrattığı çocuklara dair de önemli analizler sunacak olan kongrenin açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, şehit yakınları ve gaziler, sanat-medya dünyasının önemli isimleri, duayen gazeteciler, alanında uzman konuklar ve akademisyenler katıldı.

ONURLU ANNELERE DESTEK ÇIKMAK İÇİN BU KONGREDEYİM

Kongrede konuşan Sanatçı Hülya Koçyiğit "Bizde var olan en büyük gerçeğimiz terör. Terörde yitirdiklerimiz, kaybettiklerimiz ve Diyarbakır'da evlatlarını HDP' den geri isteyen, ellerinde evlatlarının resimlerini bağrına basmış haklı, onurlu, gururlu annelere destek çıkmak için buradayım" dedi.

DİYARBAKIRLI ANNELERİN HAKLI DİRENİŞLERİNİ DÜNYA BİLMELİ!

Koçyiğit "Diyarbakır Annelerinin, evlatlarının HDP tarafından dağa kaçırıldıklarını bildikleri için asil, iradeli ve haklı bekleyişlerini dünyaya anlatmalıyız. Onların acılarını bütün dünyaya duyurmak için bende etkinliğe katıldım. Daha öncede kendilerini ziyaret etmiştim. Bu ülkenin terör gerçeğini bütün dünya duymalı ve bilmeli. Evlatlarına kavuşmak için nöbet tutan annelerin seslerinin dünyaya duyurulması gerekiyor. Dünya bilmeli ki HDP ya da PKK, Kürt halkının hakları için mücadele etmiyor. Ne yazık ki adeta batının emellerine hizmet ediyor. Dolayısıyla o annelerin ıstırabını duyurmak bizim de görevimiz" diye konuştu.

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Hülya Koçyiğit: Evlatlarına kavuşmak için nöbet tutan annelerin seslerinin dünyaya duyurulması gerekiyor
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