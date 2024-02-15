Sanatçı Hülya Koçyiğit’ten Diyarbakır annelerine destek ziyareti: Bende bir anneyim acılarınızı anlıyorum

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ya da kandırılarak dağa götürülen çocukları için oturma eylemi yapan annelerin evlat mücadelesi devam ediyor. Kurulan çadırda 375 ailelinin oturma eylemi yaptığı anneler destek ziyaretleri de sürüyor.

Bin 637 gündür evlatlarını örgütün elinden almak amacıyla mücadele ortaya koyan anneleri Medya Platformu'nun daveti üzerine Diyarbakır'a gelen sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit ile İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, eski AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve beraberindeki heyet destek ziyaretinde bulundu.

Annelerle tek tek sohbet edip hikâyelerini dinleyen sanatçı Hülya Koçyiğit'in anlamlı ziyareti sırasında duygulu anlar yaşandı. Annelerin ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla karşıladığı Koçyiğit. Ziyaretin ardından yaptığı konuşmasında, "Bende bir anneyim, bu nedenle evlat acılarınızı anlıyorum" dedi. Annelerin gözyaşlarına ortak olduklarını, onlarla birlikte gözyaşı döktüklerini belirten Koçyiğit, "Burada bugün çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirerek annelerimizle bir araya geldik, acılarına ortak olduk. Her zaman kalbimiz ve desteğimiz onların bu büyük mücadelesiyle birliktedir. Onların bu mücadelesi inşallah evlatlarına kavuşmayla sonuçlanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.