AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan "Kanun Hükmü" tepkisi: Sanatın gücüyle mağduriyet algısı oluşturuluyor

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu Altın Portakal Film Festivali'nde FETÖ propagandasına sert tepki gösterdi. Skandal gelişme ile ilgili Yenişehirlioğlu, açıklamalarda bulundu. Altın Portakal Film Festivali'nde FETÖ propagandasına sert tepki gösteren AK Parti milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 15 Temmuz'da bu milletin yaşadıklarını unutmadıklarını söyledi. Sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı oluşturulduğunu belirtti ve sözlerine ekledi: "Altın Portakal Film Festivali, Türk sinemasının en önemli etkinliklerinden biri. 60'ıncısının düzenleme süreci devam ediyor ve 'Kanun Hükmü' adlı bir belgesel yer alıyordu. Böyle önemli bir festivalde sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece vahim. 15 Temmuz gecesi bu millete yaşatılan acıları unutmadık, unutmayacağız da. Ülkesinin meclisini bombalayacak, millete kurşun sıkacak kadar gözü dönmüş cani bir terör örgütünün propagandasına müsaade etmememiz gerekiyor. Bu çok önemli." dedi.

"15 TEMMUZ RUHUNU ANLAYAMAYANLAR MİLLETİMİZİN KODLARINDAKİ İSTİKLAL AŞKINI ANLAYAMAZLAR"

Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, "Sanata karşı bu kadar duyarlı olan sanatçıların Atatürk dizisi hakkında ağızlarını bıçak açmazken bugün FETÖ söylemlerini içeren bir filmin savunuculuğuna soyunmaları da çok enteresan." dedi. Bunun bir FETÖ operasyonu olduğunu söyleyen Yenişehirlioğlu, FETÖ karşısında duramayanların sanattan ve özgürlükten bahsedemeyeceğini dile getirdi.

Yenişehirlioğlu, "Bunu ben ülkemizde bazı sanatçılar eliyle de yürütülen bir FETÖ operasyonu olduğunu düşünüyorum. Millete kurşun sıkan FETÖ'cülerin karşısında duramayanların, bu ülkede özgürlüklerden ve sanattan asla bahsedemeyeceklerini düşünüyorum. 15 Temmuz ruhunu anlayamayanlar milletimizin kodlarındaki istiklal aşkını anlayamazlar." diye konuştu.

YA AKIL TUTULMASI YA DA FETÖ TUTULMASI

Yenişehirlioğlu, 15 Temmuz'un unutulmasına izin vermeyeceklerini kaydetti. Yenişehirlioğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çok isabetli bir basın açıklaması oldu." diyerek "Türkiye'nin yakın zaman içerisinde yaşadığı darbe ve işgal girişiminin daha 7. yılında bu tür basiretsiz tutumları ya akıl tutulması ya da FETÖ tutulması olarak görüyorum. Değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğimizi de her ortamda dile getiriyoruz. Hiçbir sinsi senaryonun birlik ve beraberimizi bozmasına müsaade etmeyeceğiz." Diyerek sözlerini noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde FETÖ propagandası yapılmasına vesile olunması üzerine festivalden çekildiğini duyurdu. Nejla Demirci'nin, FETÖ'den ihraç edilen iki kamu çalışanını anlatan "Kanun Hükmü" belgeseli, seçkiden çıkarılmıştı. Antalya Altın Portakal Film Festivali, yeni bir skandala imza atarak filmin tekrar seçkiye geri alındığı bildirmiş bunun üzerine Bakanlık, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasına tepki göstererek festivalden çekilme kararı almıştı.