Sanatıyla gençlere ilham oluyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Erzincan Yaşayan Miras Festivali, farklı şehirlerden gelen Kültürel Miras Taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin ilk filografi sanatçılarından biri olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' unvanına sahip olarak Bingöl'den gelen Ayhan Güneş, 2013 yılı itibariyle yaptığı sanatı ile hem kültürel bir değer yaşatıyor hem de gençlere ilham kaynağı oluyor. Güneş, "Çocuklarımızı sanatla tanıştırmaya çalışıyorum. Tanıtma anlamında çok iyi oluyor. " dedi.