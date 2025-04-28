Sanatla hayata tutundu kanseri yenmeyi başardı

Gaziantep'te yaşayan 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Esra Nazlı Aygan, 17 yıl önce rahim kanserine yakalandı. Kanser rahatsızlığı sürecinde gördüğü tedavinin yanı sıra moralini yüksek tutmak için çeşitli arayışlara giren Aygan, sosyal medya sitelerinde inceleme yaparken bir anda atık poşetlerle elde edilen ürünler dikkatini çekti. Tedavi gördüğü dönemlerde çok zor günler yaşayan Aygan, kalem kurslarına kayıt yaptırdı. Aygan, resim, örgü, atık poşet, karton ve eşyalardan çeşitli ürünler üretmeye başladı. Bir taraftan kurslara giden Aygan, usta öğretici olarak kurs merkezlerinde ders vermeye başladı. Kurslarda ders verdiği dönemde kanser hastalığını yenerek şifa buldu.