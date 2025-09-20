Sanayi bölgesinde kargo deposunda korkutan yangın

Yangın, saat 19.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde Ziyagökalp Mahallesi Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir kargo firmasına ait depoda çıktı. Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Bağcılar ve Bakırköy itfaiye ekipleri , sağlık, polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İstanbul'un birçok ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında kargo firmasına ait TIR, kamyonet ve iş makineleri, alevlerden etkilenerek kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı