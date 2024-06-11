Sanayi dolandırıcıları yakalandı

Ankara'da Şaşmaz Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerlerinde internet üzerinden verilen ilanlarla tamir ve parça değişimi gibi işlemler için müşterilerle anlaşarak hileli işlem yapıldığı ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 23 şüphelinin müşterileri dolandırdığı tespit edildi.

1 MİLYON 200 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere yönelik 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mala zarar verme', 'Tehdit', 'Yağma', 'Güveni kötüye kullanma', 'Nitelikli hırsızlık', 'Resmi belgede sahtecilik, 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin yurtdışında olduğu, 3 şüphelinin cezaevinde olduğu, 3 şüpheliye yönelik ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 milyon 200 bin TL nakit para, 4 ruhsatsız tabanca, 225 adet fişek ve 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi.