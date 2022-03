Sanayideki patlamayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde yer alan Kayapınar ilçesindeki 3'üncü sanayi sitesinde yer alan torna atölyesinde 24 Mart'ta sanayi tüpünden kaynaklı meydana gelen patlamada, 30 yaşındaki Mahmut Taşkın hastanede hayatını kaybederken, 4'ü ağır 9 kişi ise yaralanmıştı. 4 kişinin hastanedeki tedavileri devam ederken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, iş yeri sahibi A.T. ile atölye çalışanı B.K. 'taksirle öldürmek' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından A.T. ve B.K., savcılığa sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeleri alınan iki kişi, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, A.T. ve B.K.'yi adli kontrol hükümleri kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.