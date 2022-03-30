Haberler Yaşam Haberleri Sanayideki patlamayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Giriş Tarihi: 30.3.2022 15:36 Son Güncelleme: 30.3.2022 16:05

Sanayideki patlamayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Sanayideki patlamayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Diyarbakır’da sanayi sitesinde 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı iş yerindeki patlamayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde yer alan Kayapınar ilçesindeki 3'üncü sanayi sitesinde yer alan torna atölyesinde 24 Mart'ta sanayi tüpünden kaynaklı meydana gelen patlamada, 30 yaşındaki Mahmut Taşkın hastanede hayatını kaybederken, 4'ü ağır 9 kişi ise yaralanmıştı. 4 kişinin hastanedeki tedavileri devam ederken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, iş yeri sahibi A.T. ile atölye çalışanı B.K. 'taksirle öldürmek' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından A.T. ve B.K., savcılığa sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeleri alınan iki kişi, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, A.T. ve B.K.'yi adli kontrol hükümleri kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler sürüyor! Tekne sefasının bedeli 10 milyon TL
Yerli otomobil Togg göz kamaştırdı: Türkiye'de ilk oldu
Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden'dan İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili açıklama
KDV indirimi öncesi fiyatları şişirdiler… Aynı oyun sahnede!
Çanakkale 1915 Köprüsü'nü yapan müteahhit Başar Arıoğlu sabah.com.tr'ye konuştu: CHP'li aile olmamız ihale almamıza hiçbir zaman engel olmadı
Gerçekler ortaya çıktı! Kemal Sunal'la anısını anlatan Cüneyt Arkın, Orhan Gencebay'ı çileden çıkarttı! Usta sanatçı açtı ağzını yumdu gözünü!
Dünyada yükselen enerji krizinin etkilerini azaltacak yeni uygulama! Faturaya koruma kalkanı
Kim Milyoner Olmak İster yine ekrana kilitledi! O yarışmacı geceye damga vurdu… “Ayakta alkışladım!”
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'siydi! Bir dönemim çocuk yıldızı Şebnem Ceceli güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanayideki patlamayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA