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Giriş Tarihi: 31.12.2022 11:07 Son Güncelleme: 31.12.2022 11:50

Sanayi sitesinde kavga: 2 ölü, bir yaralı

Malatya’da Yeni Sanayi Sitesi'nde gece yarısından meydana gelen silahlı kavgada, 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Sanayi sitesinde kavga: 2 ölü, bir yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesinde bulunan Yeni Sanayi Sitesi Maharetli Sokakta Gece saat 01.15 sıralarında çıkan kavgada, Mert T. adlı şahıs tarafından tabancayla açılan ateş sonucu 21 yaşındaki Ahmet Şahin ve 23 yaşındaki Kemal Aksüt ağır yaralandılar. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralanan şahıslarla kavga ettiği belirlenen Mert T. adlı şüpheli, yanında bulunan Ali Ş. adlı şahısla birlikte olay yerinden otomobille kaçtı.

Olayda yaralananlardan Ahmet Şahin ve Kemal Aksüt, hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan, Mert T. adlı şahısın polis ekipleri tarafından olay yerine 1 kilometre uzaklıkta araç içersinde başında yaralı olarak buldu. Mert T,'nin poliste çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Sanayi sitesinde kavga: 2 ölü, bir yaralı
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