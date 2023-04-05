Sanayi sitesinde kimyasal reaksiyon sonucunda 11 işçi zehirlendi

Kısa sürede olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, işçiler fabrikadan tahliye edildi. Kimyasal reaksiyon sonucunda zehirlenen 11 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri fabrikada hava tahliyesi yaptı.