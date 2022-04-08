Sanayi sitesinde korkutan yangın: İmalathane küle döndü

Yangın İkitelli organize sanayi bölgesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 50 kişinin çalıştığı iki katlı bir doğalgaz boru kilidi imalathane yangın çıktı. İçeride bulunan işçiler alevlerin yükseldiğini farketmesiyle durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Başakşehir, Bağcılar ve Esenler olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale için çalışma başlattı. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında bir işçi dumandan etkilenerek tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

CUMA VAKTİ AZ İNSAN VARDI

Çalıştığı imalathanesi küle dönen Ahmet Eryol; "Çalışma arkadaşlarımızın çoğu öğle molası ve cuma namazı sebebiyle dışarıdaydı. İçeriden yangın var diye bazı arkadaşlar bağırdı. Hemen dışarıya çıktık. Alevler bir anda etrafı sardı. İtfaiye ekipleri hemen müdahaleye geldi. Bir arkadaşımız sadece dumandan etkilendi" diye konuştu.