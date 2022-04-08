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Giriş Tarihi: 8.4.2022 14:16 Son Güncelleme: 8.4.2022 14:26

Sanayi sitesinde korkutan yangın: İmalathane küle döndü

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Sanayi sitesinde korkutan yangın: İmalathane küle döndü

İstanbul Başakşehir'de organize sanayi bölgesinde bulunan bir kelepçe imalathanesinde yangın çıktı. 50'ye yakın işçinin çalıştığı 300 metrekarelik kapalı alandan yükselen alevleri söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmaların ardından kontrol alınan yangında can kaybı ve yaralı bulunmazken çok sayıda iş makinesinin bulunduğu fabrika adeta küle döndü.

Yangın İkitelli organize sanayi bölgesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 50 kişinin çalıştığı iki katlı bir doğalgaz boru kilidi imalathane yangın çıktı. İçeride bulunan işçiler alevlerin yükseldiğini farketmesiyle durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Başakşehir, Bağcılar ve Esenler olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale için çalışma başlattı. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında bir işçi dumandan etkilenerek tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Çalıştığı imalathanesi küle dönen Ahmet Eryol; "Çalışma arkadaşlarımızın çoğu öğle molası ve cuma namazı sebebiyle dışarıdaydı. İçeriden yangın var diye bazı arkadaşlar bağırdı. Hemen dışarıya çıktık. Alevler bir anda etrafı sardı. İtfaiye ekipleri hemen müdahaleye geldi. Bir arkadaşımız sadece dumandan etkilendi" diye konuştu.

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Sanayi sitesinde korkutan yangın: İmalathane küle döndü
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