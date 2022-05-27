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Giriş Tarihi: 27.5.2022 13:19

Sanayi sitesinde sahte içki imalatı operasyonu

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Sanayi sitesinde sahte içki imalatı operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta sanayi sitesi içerisinde sahte içki imalatı için adeta fabrikaya dönüştürüldüğü belirlenen depoya baskın düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda depo içerisinde zehir imalatı için tam 3 milyon liralık sahte içki düzeneği kurulduğu ortaya çıktı. Aralarında örgüt lideri C.S.'nin de bulunduğu 7 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı, adreste bulunan binlerce alkole ise el konuldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 7 şüpheli şahsın yüklü miktarda sahte alkol imal ederek piyasaya süreceği bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kimlik bilgileri ve faaliyet gösterdikleri adres belirlendi.



BİNLERCE LİTRE ALKOLLE YAKALANDILAR

Sahte alkolü ürettikleri tüm adresler ve dağıtım ağlarının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Esenyurt, Sultangazi, Fatih ve Bağcılar ilçelerinde tespit edilen adreslerde eş zamanlı Şafak operasyonu gerçekleştirildi.

7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 15 bin litre Etil Alkol, 150 litre Rakı Esansı, 100 litre Viski Esansı, 100 litre Votka Esansı, 120 bin adet İçki Şişesi Kuşağı, 250 bin adet İçki Şişesi Etiketi, 355 bin Kapak, bir adet Damıtma Kazanı, 2 adet Plastik Tank, 6 adet Alkolmetre, 307 bin adet Sahte TAPDK Bandrolü ve örgütün dağıtım ağında kullandıkları 3 araç ele geçirildi.

Yakalanan 7 şüpheli şahıs, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli makamlara sevk edildi.

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Sanayi sitesinde sahte içki imalatı operasyonu
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