Sanayi sitesinde sahte içki imalatı operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 7 şüpheli şahsın yüklü miktarda sahte alkol imal ederek piyasaya süreceği bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kimlik bilgileri ve faaliyet gösterdikleri adres belirlendi.
BİNLERCE LİTRE ALKOLLE YAKALANDILAR
Sahte alkolü ürettikleri tüm adresler ve dağıtım ağlarının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Esenyurt, Sultangazi, Fatih ve Bağcılar ilçelerinde tespit edilen adreslerde eş zamanlı Şafak operasyonu gerçekleştirildi.
7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 15 bin litre Etil Alkol, 150 litre Rakı Esansı, 100 litre Viski Esansı, 100 litre Votka Esansı, 120 bin adet İçki Şişesi Kuşağı, 250 bin adet İçki Şişesi Etiketi, 355 bin Kapak, bir adet Damıtma Kazanı, 2 adet Plastik Tank, 6 adet Alkolmetre, 307 bin adet Sahte TAPDK Bandrolü ve örgütün dağıtım ağında kullandıkları 3 araç ele geçirildi.