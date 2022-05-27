Sanayi sitesinde sahte içki imalatı operasyonu

7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 15 bin litre Etil Alkol, 150 litre Rakı Esansı, 100 litre Viski Esansı, 100 litre Votka Esansı, 120 bin adet İçki Şişesi Kuşağı, 250 bin adet İçki Şişesi Etiketi, 355 bin Kapak, bir adet Damıtma Kazanı, 2 adet Plastik Tank, 6 adet Alkolmetre, 307 bin adet Sahte TAPDK Bandrolü ve örgütün dağıtım ağında kullandıkları 3 araç ele geçirildi.