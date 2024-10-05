Sanayi sitesindeki 6 iş yeri kül oldu

İş yeri yangınları Antakya'nın sanayi Sitesinde bulunan mobilya atölyelerinde çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı, Sanayi sitesi 4.caddede mobilya atölyesinde başlayan yangını fark eden vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki 5 iş yerine daha sıçradı.

Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında yaralanma yaşanmazken 6 iş yeri neredeyse kullanılamaz hale geldi.