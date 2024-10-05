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Giriş Tarihi: 5.10.2024 16:35 Son Güncelleme: 5.10.2024 17:21

Sanayi sitesindeki 6 iş yeri kül oldu

Hatay'da gece saatlerinde yaşanan yangında sanayi sitesindeki 6 iş yeri alevlere teslim olarak yandı. Yanan iş yerleri kullanılamaz hale geldi.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Sanayi sitesindeki 6 iş yeri kül oldu

İş yeri yangınları Antakya'nın sanayi Sitesinde bulunan mobilya atölyelerinde çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı, Sanayi sitesi 4.caddede mobilya atölyesinde başlayan yangını fark eden vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki 5 iş yerine daha sıçradı.

Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında yaralanma yaşanmazken 6 iş yeri neredeyse kullanılamaz hale geldi.

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Sanayi sitesindeki 6 iş yeri kül oldu
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