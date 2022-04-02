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Giriş Tarihi: 2.4.2022 11:08

Sanayi sitesindeki çatı katında çıkan yangında 250 güvercin telef oldu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sanayi sitesindeki çatı katında çıkan yangında 250 güvercin telef oldu

İstanbul Bayrampaşa’da sanayi sitesinde sabah saatlerinde çıkan yangın sonucu üç katlı otaparkın çatı katında kümeslerde bulunan 250 güvercin telef oldu, 1 araç küle döndü.

Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan İşkent Sanayi Sitesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında yangın meydana geldi. 3 katlı sanayi sitesinin otopark olarak kullanılan çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın Çatı katında bulunan kuş kümeslerine sıçradı. Yangın, kısa sürede büyüyerek hem çatı katında bulunan güvercin kümeslerine ve park halindeki bir otomobile de sıçradı.

Alevleri gören sanayi sitesi esnafı durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinden sonra yapılan incelemelerde 250 tane güvercin telef olduğu tespit edildi. Yangın sonucu ise bir otomobilin küle döndüğü görüldü. İş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınan yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangınınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı.

"250 GÜVERCİN TELEF OLDU"

Yangının yere atılan sigaradan çıktığını söyleyen Halil Çağlayan, "Yere sigara atmışlar. Tutuşmuş. Koştuk, yetişemedik. O anda her tarafa yayıldı. Rüzgâr Allah'tan bu tarafa doğru esmiyordu. Yüze yakın araç tutuşurdu. İki tane kümes yandı. Birinde 200'e yakın birinde de 50'ye yakın güvercinlerimiz vardı. Telef oldular. Bir tane de aracımız yandı" dedi.

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Sanayi sitesindeki çatı katında çıkan yangında 250 güvercin telef oldu
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