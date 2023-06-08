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Giriş Tarihi: 8.6.2023 19:15 Son Güncelleme: 8.6.2023 19:23

Sanayi sitesindeki oto tamirhanesinde kazı sırasında çökme yaşandı

İstanbul Başakşehir'de bulunan Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi içerisindeki bir işyerinde alt kat oluşturulmaya çalışılan kazıda çökme yaşandı. Kazı sonrası meydana gelen çökme sonucu oto tamirhanesinin içindeki bir araç da enkazın altında kaldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sanayi sitesindeki oto tamirhanesinde kazı sırasında çökme yaşandı

Başakşehir'deki Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi içindeki oto tamirhanesinde alttan bir kat çıkarmak için iddaya göre kazı çalışması yapıldı. Bodrum katının altında yapılan kazı çalışması sonucunda çökme yaşandı. Kaçak bodrum katı yapılmak istenirken 3 metre yerine 6 metre boyunca kazı çalışması yapılması çökmenin meydana gelmesine neden oldu.

Bu sırada çökme sonucu oto tamirhanesinin içindeki bir araç da enkazın altında kaldı. Kazı çalışması yapılan oto tamirhanesinin yanındaki işyerleri de çökme sırasında zarar gördü.

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Sanayi sitesindeki oto tamirhanesinde kazı sırasında çökme yaşandı
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