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Giriş Tarihi: 21.9.2023 13:21

Sanayi sitesindeki yangında iş yeri sahibi tutuklandı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Gersan Sanayi Sitesi’nde çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Hüseyin D., ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Sanayi sitesindeki yangında iş yeri sahibi tutuklandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Tahsin Kahraman Caddesi'nde 19 Eylül'de öğle saatlerinde minder üretimi yapılan iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki iş yerine sıçrarken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmaları sırasında ilk gün 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Soğutma çalışmalarının ardından olay yerinde inceleme başlatan savcı, bir kişinin daha hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Hüseyin D., gözaltına alındı. Hüseyin D, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren Hüseyin D, emniyetteki ifadelerini tekrarladığını belirterek, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu, iş yerinde her türlü güvenlik önlemini aldığını söyledi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Hüseyin D, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklandı.

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Sanayi sitesindeki yangında iş yeri sahibi tutuklandı
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