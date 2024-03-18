Sanayi tüpü patladı, fabrika sahibi ve 1 işçi öldü

Kocaeli'nin Gebze İlçesi Pelitli Mahallesi'nde bulunan bir beton fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı sanayi tüpü patladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada fabrika sahibi Osman Üçüncü ile işçilerden Ahmet Bali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İşçiler Ü.B., E.A., Y.K., F.A., A.A. ve R.U. yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan 6 işçiden R.U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Bu arada fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İstanbul Valiliğ'nden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralıllarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.