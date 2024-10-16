Sanayi ustası dolandırıcı çıktı

İstanbul Pendik'te yaşayan Abdülkadir Tabak, bakım-onarım yaptırmak için İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ne gitti. Burada bir tamirci dükkânının ortağı olduğunu söyleyen Mustafa Bedirhan Kayan ile tanıştı. Aracı 20 bin lira karşılığında 30 gün içinde tamir edip teslim edeceğini söyleyen Kayan, bir süre sonra aracın farklı arızaları bulunduğunu belirterek 51 bin lira istedi. O kadar parası olmayan Tabak, kredi çekerek Kayan'ın eşinin hesabına gönderdi. Aracını teslim alacağı günü bekleyen Tabak, bu kez eksik parça denilerek istenen 15 bin 700 lirayı da yine Kayan'ın eşinin hesabına gönderdi. Bir süre sonra aracın eksik olduğu iddia edilen parçasının aracın üretici ülkesi Güney Kore'den geleceğini öne sürerek 69 bin lira daha isteyen Kayan, para vermek istemeyen Tabak'a kredi kartı bilgilerini verirse taksit yapabileceğini söyledi. Aracına kavuşma umuduyla kredi kartı bilgilerini veren Tabak'ın kartı, bir matbaa firmasından kullanıldı.Olanlara anlam veremeyen Tabak, tamirci dükkânına giderek aracının akıbetini sordu. Dükkân sahibi, bahsedilen tamirciyle iş ilişkisi olmadığını ve Tabak'ın aracının orada bakım-onarım görmediğini anlatınca dolandırıldığını anlayan Tabak, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Abdülkadir Tabak, "Aracımı bakım için İkitelli Sanayi Sitesi'ne götürdüm. Burada Mustafa Kayan ile tanıştım. 30 gün geçmeden teslim edeceğini söyledi. Ancak sürekli oyaladı ve para istedi. Sanayiye gittiğimde sürerek götürdüğüm aracı, çekiciyle yediemin otoparkına kaldırdıklarını öğrendim. 135 bin 700 lira ödeme yaptım ancak zararım çok daha fazla" dedi.