Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Muğla’ya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) projelerinin toplu açılış törenine katılmak için Muğla'ya geldi. Bakan Kacır, Muğla programı kapsamında havalimanına iniş yaptı. Kacır'ı havalimanında, Muğla Valisi İdris Akbıyık ile AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete karşıladı. Mete, "Bir takım ziyaretler için ilimize gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı karşıladık. Kendilerine hoşgeldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır'ın programı saat 13.00'te Muğla Ticaret Borsası'nda gerçekleşecek Güney Ege Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni ile başlayacak. Bakan Kacır daha sonra saat 15.10'da AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nı, saat 16.15'te ise Muğla Valiliği'ni ziyaret edecek.