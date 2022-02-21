Haberler Yaşam Haberleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli açılış ve incelemeler yapmak üzere Niğde ye geldi.
Giriş Tarihi: 21.2.2022 20:12 Son Güncelleme: 21.2.2022 21:28

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli açılış ve incelemeler yapmak üzere Niğde ye geldi.

HAYRETTİN YENEL
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli açılış ve incelemeler yapmak üzere Niğde ye geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli açılış ve incelemeler yapmak üzere Niğde ye geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Niğde’ye gelişinde Vali Yılmaz Şimşek’i makamında ziyaret etti. Bakan Varank'a Niğde ile ilgili bilgi veren Vali Yılmaz Şimşek, Bakan Varank’ı Niğde de görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

BAKAN VARANK NİĞDE'DE TEMEL ATTI YENİ YATIRIMLARI HİZMETE AÇTI

Niğde Valiliği ziyaretinin ardından Niğde Belediye Başkanlığını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank burada Belediye Başkanı Emrah Özdemir tarafından karşılandı. Başkan Özdemir Bakan Varank'a Belediyenin çalışmaları ve yapılan hizmetler konusunda bilgi verdi. Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Varank burada partililerle görüştü. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezi Açılış törenine katıldı.

OSB İçerisinde Niğde Belediyesi tarafından kurulan tam entegre halk ekmek fabrikasının da açılışını gerçekleştirdi. Bakan varank, mezbelelik bir alanda vizyoner bir akılla gerçekleştirilen entegre tesisin 50 engelli ve bayana a da ekmek kapısı olacağını söyledi. Bakan Varank, tam otomatik tesiste üretilen ekmeklerin çıkış noktasında sıcak ekmekleri eline alarak burada gazetecilere sıcak ekmek arasında tereyağı ve peynir koyarak ikram etti. Daha sonra sıcak çıkan ekmekten tadan Bakan Varank fabrikanın niğde halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Varank daha sonra Niğde Organize Sanayi Bölgesine geçerek burada kurulacak olan özel sektöre ait Biska Tekstil Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı. Temel atma töreninde konuşan Varank, Türkiye'nin parlayan yıldızı Niğde de OSB de genişleme alanında önemli bir tesisin temelinin atılması özellikle istihdam ve ekonomi açısından öneli olduğunu vurguladı. Bu yıl içerisinde faliyete geçmesi planlanan tekstil iplik fabrikası 400 bin avroya mal olacak ve tamamlandığında 2 bin kişi istihdam edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi - 'Cin çıkarma' bahaneli tecavüz! Mağdur kadınların vücutlarına simgeler çizmiş
Son dakika: Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten verilen ceza onandı
Afrika’nın gururuna Türk damgası! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş ve İmamoğlu'na adaylık resti: Görevlerine devam edecekler...
SON DAKİKA: Datça ve Şarköy'de art arda depremler! İstanbul'da da hissedildi
Casus oyununda ikinci perde! İranlı muhalifi kaçırma planını MİT bozdu
Son dakika: Yeliz Yeşilmen hayatının kırılma anını gözyaşlarıyla anlattı: Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkekler...
SON DAKİKA HABERİ: Halil Falyalı cinayetinde sıcak gelişme! Özel harekat önlem aldı!
Dünyanın gözü bu toplantıda: Putin'den son dakika Rusya-Ukrayna krizi açıklaması! ABD'ye flaş çağrı...
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık coronavirüs vaka sayılarını açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli açılış ve incelemeler yapmak üzere Niğde ye geldi.
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA