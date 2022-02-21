Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli açılış ve incelemeler yapmak üzere Niğde ye geldi.

BAKAN VARANK NİĞDE'DE TEMEL ATTI YENİ YATIRIMLARI HİZMETE AÇTI

Niğde Valiliği ziyaretinin ardından Niğde Belediye Başkanlığını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank burada Belediye Başkanı Emrah Özdemir tarafından karşılandı. Başkan Özdemir Bakan Varank'a Belediyenin çalışmaları ve yapılan hizmetler konusunda bilgi verdi. Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Varank burada partililerle görüştü. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezi Açılış törenine katıldı.

OSB İçerisinde Niğde Belediyesi tarafından kurulan tam entegre halk ekmek fabrikasının da açılışını gerçekleştirdi. Bakan varank, mezbelelik bir alanda vizyoner bir akılla gerçekleştirilen entegre tesisin 50 engelli ve bayana a da ekmek kapısı olacağını söyledi. Bakan Varank, tam otomatik tesiste üretilen ekmeklerin çıkış noktasında sıcak ekmekleri eline alarak burada gazetecilere sıcak ekmek arasında tereyağı ve peynir koyarak ikram etti. Daha sonra sıcak çıkan ekmekten tadan Bakan Varank fabrikanın niğde halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Varank daha sonra Niğde Organize Sanayi Bölgesine geçerek burada kurulacak olan özel sektöre ait Biska Tekstil Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı. Temel atma töreninde konuşan Varank, Türkiye'nin parlayan yıldızı Niğde de OSB de genişleme alanında önemli bir tesisin temelinin atılması özellikle istihdam ve ekonomi açısından öneli olduğunu vurguladı. Bu yıl içerisinde faliyete geçmesi planlanan tekstil iplik fabrikası 400 bin avroya mal olacak ve tamamlandığında 2 bin kişi istihdam edilecek.