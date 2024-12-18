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Giriş Tarihi: 18.12.2024 23:38 Son Güncelleme: 18.12.2024 23:44

Sanayide çöken çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir sanayi bölgesinde meydana gelen kazada, çatıdan düşen işçi Orçun Hoşbaşak (31) hayatını kaybetti. Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen Hoşbaşak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABBAS ÇAKAR
Sanayide çöken çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, İzmit ilçesindeki sanayi bölgesinde meydana geldi. bir otomotiv firmasında çalışan Orçun Hoşbaşak, çatıda çalışan arkadaşlarının yanına çıktı. Burada bir şey almak için hamle yaptığı esnada, bastığı yerin çökmesi sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Orçun Hoşbaşak'a sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç işçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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Sanayide çöken çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
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