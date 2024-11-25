Sanayinin Güler ustası otomobillere renk veriyor

İstanbul'da oto sanayide boya ustası olarak çalışan Güler Caba, makyaj titizliğiyle yaptığı işinde beğeni topluyor. Maslak'taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nin Güler ustası, elinde zımpara ve boya tabancasıyla kendisine emanet edilen araçları ilk günkü haline döndürüyor. Azmi ve başarısıyla takdir edilen Güler Caba, meslek ve kariyer planı yapan gençlere de örnek oluyor.Küçük yaşlarda çırak olarak başladığı işinde kendini geliştiren Caba, mesleğiyle ilgili lise ve üniversite eğitimini de tamamladıktan sonra sektörün aranan ustalarından biri oldu. Otomotiv sektörünün önde gelen firmalarında çalışan Caba, Türkiye'nin yerli otomobil üretiminde de yer almak isteğini CİMER'e yazınca 1.5 yıl Togg fabrikasında çalıştı. Üç çocuk annesi Güler usta, bir yandan da evinin işlerini titizlikle yapıyor. AA