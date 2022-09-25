Sancaktepe TEM’de zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı!

Onun arkasından gelen 34 ZV 7218 plakalı otomobilin de diğer araçlara çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilen yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.