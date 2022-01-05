Haberler Yaşam Haberleri Sancaktepe'de 18 yaşındaki genç not bırakarak intihar etti
Giriş Tarihi: 5.1.2022 10:08

Sancaktepe'de 18 yaşındaki genç not bırakarak intihar etti

İHA
Sancaktepe’de 18 yaşındaki genç not bırakarak intihar etti

Sancaktepe'de evden ayrılmasından saatler geçmesine rağmen geri gelmeyen 18 yaşındaki genç, anne babasında endişe uyandırdı. Oğullarına telefonla ulaşamayan aile, kullandıkları diğer eve gittiklerinde kapının kilitli olduğunu fark ederek açamadı. Evde içeriye giren itfaiye ve polis ekipleri, 18 yaşındaki gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Doğalgazı açarak intihar ettiği öğrenilen gencin, intiharından önce “İçeri girdiğinizde çakmak çakmayın, elektrikleri açmayın, havaya uçarsınız” yazılı not bıraktığı öğrenildi.

Sancaktepe'de ailesiyle yaşayan 18 yaşındaki Onur Alp Suluhan 1 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinde evden dışarıya çıktı. Uzun süre eve gelmemesi üzerine babası telefonla oğlunu aradı. Telefonu kapalı oğullarına ulaşamayan öğretmen çift akrabalarına haber verdi. Baba Bekir Suluhan ve Anne Kezban Suluhan, Yenidoğan Mahallesinde yaz aylarında kaldıkları evin anahtarını, o an bulundukları evde göremeyince oraya gittiler.

Kapının kilitli olduğunu gören çift, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 katlı evin çatı katının penceresini kırarak içeriye girdi. İçeriye giren itfaiye ekipleri yoğun doğalgaz kokusuyla ve hareketsiz yatan genç ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kapının açılmasıyla içeriye giren öğretmen çift oğullarının cansız bedeni karşısında göz yaşlarına boğuldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri fenalık geçiren aile sakinlerine ambulansta müdahale etti. Polis ekipleri şerit çekerek bina önünde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede tüm bulguları araştırdı. Yapılan incelemelerin ardından 18 yaşındaki Onur Alp Suluhan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İNTİHARDAN ÖNCE NOT BIRAKMIŞ
Doğalgaz borusunu açtıktan sonra havayı soluyarak intihar eden gencin intihar öncesinde bir kağıda "İçeri girdiğinizde çakmak çakmayın, elektrikleri açmayın, havaya uçarsınız" yazarak not bıraktığı öğrenildi.

Öte yandan işlemlerin tamamlanmasının ardından 18 yaşındaki genç, memleketi Sinop Gerze'de 4 Ocak Salı günü toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Emekli maaşlarında yeni gelişme: TBMM'ye sunuldu
Sapık öğretmen! Özel derste çocuklara taciz dehşete düşürdü
Başkan Erdoğan’ın faiz düşürme kararına halktan büyük destek
İrem’in ailesi, SABAH’a konuştu! "Kedileri onu arıyor, ağlıyor, yatağında yatıyor"
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? İlk açıklama böyle geldi!
İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk için silahlı darp iddiası
Hakan Ural’dan eski eşi Sibel Can’la ilgili yıllar sonra gelen olay itiraf! ‘Ben bedelini ödedim’
Başkent'te dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri bahçesindeki saksılara gömmüş
Özcan Deniz ile genç sevgilisi Samar Dadgar’ın romantik pozları düşman çatlatmıştı! Feyza Aktan’dan nispet pozları ardı ardına geldi!
Oyuncu Özge Özder 'büyüklük bende kalsın' dedi! “Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden oldu"
ARKADAŞINA GÖNDER
Sancaktepe'de 18 yaşındaki genç not bırakarak intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA