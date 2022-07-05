Sancaktepe’de 5 otomobilin birbirine girdiği kazada 2 kişi yaralandı

Sancaktepe’de hızlı olduğu belirtilen bir otomobilin sebep olduğu kazada 5 otomobil birbirine girdi. 2 kişinin yaralandığı kazada otomobiller kullanılmaz hale geldi
Kaza, Sancaktepe Sarıgazi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde hızla ilerlediği iddia edilen 34 EEP 557 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce 2 otomobile sonrasında ise 34 EOV 662 plakalı hafif ticari araca ve 34 TAB 56 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 EOV 662 plakalı hafif ticari araçta bulunan 1 kadın ile 34 TAB 56 plakalı taksinin sürücüsü yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ara içinden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik kontrollü şekilde verildi. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi sonrasında kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.