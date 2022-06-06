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Giriş Tarihi: 6.6.2022 02:24

Sancaktepe’de asırlık meşe ağacı yola devrildi

İHA
Sancaktepe’de asırlık meşe ağacı yola devrildi

Sancaktepe’de Asırlık Meşe ağacı yola ve çevrede bulunan metro inşaat alanına devrildi. Olayın gece saatlerinde yaşanması felaketi önledi

Olay, İstanbul Sancaktepe Orhangazı Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında gerçekleşti. Cadde üzerinde bulunan asırlık Meşe ağacı yola devrildi. Devrilen asırlık meşe ağacı çevrede bulunan bir metro inşaat alanına girdi.

İŞÇİLERİN PAYDOS ETMESİ FELAKETİ ÖNLEDİ

Çevrede bulunan vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın gece saatlerinde yaşanması faciayı önledi. İtfaiye ekipleri yola ve metro inşaat alanına devrilen asırlık meşe ağacını keserek yoldan kaldırdı. Yaşanan olayda ölü ya da yaralı bulunmazken, metro inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı konteyner zarar gördü. Elektrikli testere ile kesilen asırlık ağaç yol kenarına kaldırılırken devrilen ağaç yüzünden kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. Belediye ekipleri devrilen asırlık ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Polis ekipleri olay yerinden güvenlik önlemi aldı.

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Sancaktepe’de asırlık meşe ağacı yola devrildi
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