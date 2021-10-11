Sancaktepe’de ortalık karıştı: 2 bekçi yaralandı!

Olay, Yenidoğan Merve Mahallesi Mina sokakta 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde çıkan bir tartışma kısa sürede alevlendi, tartışmanın büyümesi sonrası pompalı tüfekle balkona çıkan Y.C, sokakta olan ailesinin üzerine ateş açtı. O esnada sokakta devriye gezen bekçiler A.G ve B.Y olaya müdahale etmek isterken, balkondan tüfekle ateş açan şahıs tarafından üzerlerine ateş açılması sonucu kendilerine isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı.