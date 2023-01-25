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Giriş Tarihi: 25.1.2023 16:57 Son Güncelleme: 25.1.2023 17:12

Sancaktepe’de eski koca dehşeti

Sancaktepe’de ismi öğrenilemeyen  bir kişi, boşandığı karısı B.S.’ye sokak ortasında 7 el ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sancaktepe’de eski koca dehşeti
Olay, İstanbul Sancaktepe Merve Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 14.30 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, daha önce boşandığı karısı B.S.'ye cadde ortasında tabancayla ateş açtı. Saldırgan eski koca 7 el ateş ederek yaraladığı B.S. yere yığılırken saldırgan eski koca olay yerinden yaya olarak kaçtı.

KAÇMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan saldırgan eski kocanın kaçma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil incelemesi yaparken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Sancaktepe’de eski koca dehşeti
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